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Армения и мировоеармянство празднуют 100-летие Первой Республики


28 мая Армения и мировоеармянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения и исторической победы в  Сардарапатском сражении – День Республики.

Как  передает Арменпресс, в этом юбилейном году запланированы многочисленные и многожанровые  мероприятия – конференции, форумы, культурные и общественные встречи, призванные еще раз отметить и осознать значение  Первой республики на пути дальнейшего становления армянской государственности. 

28 мая на всей территории республики, а также в Арцахе  проводятся мероприятия в память армянских героев, завоевавших независимость. Высшее  руководство страны посетит Мемориал в Сардарапате и почтит память  героев, сражавшихся за свободу  и независимость. Именно здесь состоится одно из основных мероприятий дня – военный парад, народные  торжества. Вечером на пл.Республики в Ереване юбилейный концерт завершит мероприятия этого памятного дня.

28 мая 1918г. с победой в  Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.

100 лет назад недалеко от Еревана народ, только что переживший геноцид, встал против  врага – на защиту  последней пяди родной  земли, во имя существования  самого народа. Сардарапатское  сражение  стало решающим и судьбоносным для Армении. На эту  битву встал весь народ. Вместе  с воинами плечо к плечу  сражались старики, женщины, дети.  

Этой  битвой, этой  победой над турецким войском армяне остановили турецкое  вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая в Тбилиси, после  падения Закавказской демократической федеративной  республики, Армянский национальный совет  провозгласил Республику Армения.

Первым премьер-министром независимой Армении стал Ованес Каджазнуни, последним – Симон Врацян. Первая республика просуществовала всего 2 года – до 2 декабря 1920г. в это время в Ереван вошли части  11-й Красной армии, и была установлена  советская власть. 

К 50-летию  исторического сражения 22-28 мая 1918г. состоялось открытие Сардарапатского мемориала. Он построен в том самом месте, где  и произошло сражение.

В этот день в Армении много иностранных гостей: из США  прибыла делегация во главе  с вице-заместителем госсекретаря по вопросам Европы  и Евразии БриджитБринк, из Франции  - министр иностранных дел Жан-Ив ЛеДриан, тысячи представителе диаспоры.

 




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