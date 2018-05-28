28 мая Армения и мировоеармянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения и исторической победы в Сардарапатском сражении – День Республики.

Как передает Арменпресс, в этом юбилейном году запланированы многочисленные и многожанровые мероприятия – конференции, форумы, культурные и общественные встречи, призванные еще раз отметить и осознать значение Первой республики на пути дальнейшего становления армянской государственности.

28 мая на всей территории республики, а также в Арцахе проводятся мероприятия в память армянских героев, завоевавших независимость. Высшее руководство страны посетит Мемориал в Сардарапате и почтит память героев, сражавшихся за свободу и независимость. Именно здесь состоится одно из основных мероприятий дня – военный парад, народные торжества. Вечером на пл.Республики в Ереване юбилейный концерт завершит мероприятия этого памятного дня.

28 мая 1918г. с победой в Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.

100 лет назад недалеко от Еревана народ, только что переживший геноцид, встал против врага – на защиту последней пяди родной земли, во имя существования самого народа. Сардарапатское сражение стало решающим и судьбоносным для Армении. На эту битву встал весь народ. Вместе с воинами плечо к плечу сражались старики, женщины, дети.

Этой битвой, этой победой над турецким войском армяне остановили турецкое вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая в Тбилиси, после падения Закавказской демократической федеративной республики, Армянский национальный совет провозгласил Республику Армения.

Первым премьер-министром независимой Армении стал Ованес Каджазнуни, последним – Симон Врацян. Первая республика просуществовала всего 2 года – до 2 декабря 1920г. в это время в Ереван вошли части 11-й Красной армии, и была установлена советская власть.

К 50-летию исторического сражения 22-28 мая 1918г. состоялось открытие Сардарапатского мемориала. Он построен в том самом месте, где и произошло сражение.

В этот день в Армении много иностранных гостей: из США прибыла делегация во главе с вице-заместителем госсекретаря по вопросам Европы и Евразии БриджитБринк, из Франции - министр иностранных дел Жан-Ив ЛеДриан, тысячи представителе диаспоры.