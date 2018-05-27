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Президент Саркисян участвовал в мероприятии, посвященном детям, имеющим   проблемы со здоровьем 


27 мая президент Армении Армен Саркисян, британский музыкант Элтон Джон и  директор фонда Starkey Technologies Уильям Остин в фонде «Ереван, любовь моя» участвовал в мероприятии, посвященном детям, имеющим   проблемы со здоровьем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в  рамках  акции «Ереван, любовь моя» в детском  реабилитационном центре  «Айк и Эльза Титизян» детям разного возраста из разных областей Армении и Арцаха, имеющим проблемы  со слухом, было подарено 100 слуховых аппаратов.

В течение  трехдневной благотворительной  акции фонд Starkey Hearing Technologies подарит 2500 слуховых аппаратов как  детям, так  и взрослым.

 




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