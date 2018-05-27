Президент Саркисян участвовал в мероприятии, посвященном детям, имеющим   проблемы со здоровьем 

27 мая президент Армении Армен Саркисян, британский музыкант Элтон Джон и директор фонда Starkey Technologies Уильям Остин в фонде «Ереван, любовь моя» участвовал в мероприятии, посвященном детям, имеющим проблемы со здоровьем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в рамках акции «Ереван, любовь моя» в детском реабилитационном центре «Айк и Эльза Титизян» детям разного возраста из разных областей Армении и Арцаха, имеющим проблемы со слухом, было подарено 100 слуховых аппаратов.

В течение трехдневной благотворительной акции фонд Starkey Hearing Technologies подарит 2500 слуховых аппаратов как детям, так и взрослым.