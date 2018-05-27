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Никол Пашинян призвал всех ребят призывного возраста служить в Армянской армии – по примеру  его сына


Премьер-министр РА Никол Пашинян призвал всех ребят призывного возраста служить в Армянской армии – особенно тех, кто живет за границей, и тех, кто после  лечения   в состоянии служить. 

Как  передает Арменпресс, в  прямом включении в  Facebook Пашинян привел в  пример своего сына Ашота, пояснив: в 2016г. Ашот поступил в Тартуский университет, а в 2018г., приехав в Армению, решил больше  не  возвращаться, поскольку в  марте  ему исполнилось 18 лет и он пойдет на срочную службу в армию.

Ашот Пашинян в  свою очередь отметил, что будет просить направить его в  Арцах. Он считает, что в  карабахском конфликте «установление мира – в  армянских руках и самый эффективный путь к  нему – усиление  армии. И я, по зову  гражданского долга, решил в меру  сил способствовать установлению мира  и усилению армии».

Премьер обратился к всем гражданам призывного возраста, находящимся за рубежом, к  их родителя, чтобы  все они «в 20-дневный срок вернулись в  Армению и пошли в армию, чтобы  выполнить сой долг перед родиной».

«Я говорю это как  гражданин,   как  премьер, который в  случае начала войны (не приведи Господь) должен выполнить обязанности верховного главнокомандующего, я считаю важным до 28 мая обратиться к нашим соотечественникам, моим братьям, их родителям – моим братьям и сестрам с призывом: пусть их дети примут решение и как  можно раньше вернуться в Армению и пойдут в армию – на срочную военную службу, вместе  с моим сыном».

Премьер обратился также  к  тем гражданам призывного возраста, которые  в силу  проблем со здоровьем, какими-то путями получили отсрочку. «Новая Армения – не для  таких путей», - сказал Пашинян и призвал  поскорее выздороветь и пойти служить. Чтобы  ярче  представить новую Армению, он отметил тот факт, что в  день Последнего звонка на штрафную площадку не  было эвакуировано ни одной машины, что говорит о совершенно новых отношениях полиции и общества, о самоконтроле граждан, о новом качестве  гражданского самосознания. «Это самый большой  ресурс, опираясь на который, мы должны  преобразовать свою родину», - подчеркнул премьер. 

Он заверил, что издаст указ, согласно которому в отношении тех молодых граждан, которые  вернутся для  службы  в  армии, в рамках законности, не будут возбуждаться  правовые иски и процессы, потому  что вполне возможно, что в отношении некоторых из них объявлен розыск.

«Ждем всех! Это новая Армения, где от службы  в  армии не  уклоняются, откуда  не  эмигрируют, куда только возвращаются – чтобы  понести свою долю обязанностей  и долга, во имя будущего Армении», - сказал Никол Пашинян.




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