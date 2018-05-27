Никол Пашинян призвал всех ребят призывного возраста служить в Армянской армии – по примеру  его сына

Премьер-министр РА Никол Пашинян призвал всех ребят призывного возраста служить в Армянской армии – особенно тех, кто живет за границей, и тех, кто после лечения в состоянии служить.

Как передает Арменпресс, в прямом включении в Facebook Пашинян привел в пример своего сына Ашота, пояснив: в 2016г. Ашот поступил в Тартуский университет, а в 2018г., приехав в Армению, решил больше не возвращаться, поскольку в марте ему исполнилось 18 лет и он пойдет на срочную службу в армию.

Ашот Пашинян в свою очередь отметил, что будет просить направить его в Арцах. Он считает, что в карабахском конфликте «установление мира – в армянских руках и самый эффективный путь к нему – усиление армии. И я, по зову гражданского долга, решил в меру сил способствовать установлению мира и усилению армии».

Премьер обратился к всем гражданам призывного возраста, находящимся за рубежом, к их родителя, чтобы все они «в 20-дневный срок вернулись в Армению и пошли в армию, чтобы выполнить сой долг перед родиной».

«Я говорю это как гражданин, как премьер, который в случае начала войны (не приведи Господь) должен выполнить обязанности верховного главнокомандующего, я считаю важным до 28 мая обратиться к нашим соотечественникам, моим братьям, их родителям – моим братьям и сестрам с призывом: пусть их дети примут решение и как можно раньше вернуться в Армению и пойдут в армию – на срочную военную службу, вместе с моим сыном».

Премьер обратился также к тем гражданам призывного возраста, которые в силу проблем со здоровьем, какими-то путями получили отсрочку. «Новая Армения – не для таких путей», - сказал Пашинян и призвал поскорее выздороветь и пойти служить. Чтобы ярче представить новую Армению, он отметил тот факт, что в день Последнего звонка на штрафную площадку не было эвакуировано ни одной машины, что говорит о совершенно новых отношениях полиции и общества, о самоконтроле граждан, о новом качестве гражданского самосознания. «Это самый большой ресурс, опираясь на который, мы должны преобразовать свою родину», - подчеркнул премьер.

Он заверил, что издаст указ, согласно которому в отношении тех молодых граждан, которые вернутся для службы в армии, в рамках законности, не будут возбуждаться правовые иски и процессы, потому что вполне возможно, что в отношении некоторых из них объявлен розыск.

«Ждем всех! Это новая Армения, где от службы в армии не уклоняются, откуда не эмигрируют, куда только возвращаются – чтобы понести свою долю обязанностей и долга, во имя будущего Армении», - сказал Никол Пашинян.