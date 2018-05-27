Акция  благотворительных фондов «Арабкир» и  Starkey по предоставлению слуховых аппаратов  продолжится в Цахкадзоре

В рамках благотворительной акции 27 мая благотворительными фондами «Арабкир» и Starkey в армянском представительстве Save The Children International детям было роздано 100 слуховых аппаратов. 28 и 29 мая акция продолжится в Цахкадзоре где 1500 нуждающимся из Еревана и областей будут предоставлены следующие услуги: регистрация, исследование слуха, предоставление слуховых аппаратов, батареек, консультация и др.

Как сообщили Арменпресс в центре «Арабкир», в этом году акции содействовали:

Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом

Фонд слуха Армении

Западная епархия ААЦ

Святой Престол Эчмиадзина

Слуховые технологии Starkey – Великобритания

Объединенный детский благотворительный фонд «Арабкир»

В сообщении говорится: «В 2015г. фонду «Арабкир» (основатель Ара Баблоян) усилиями семьи Кавукчян (Лос-Анджелес) удалось договориться с известным американским фондом по производству слуховых аппаратов Starkey о проведении благотворительной миссии в Армении с целью предоставления нуждающимся слуховых аппаратов. Основным объектом проекта являются социально необеспеченные и уязвимые группы общества.

Компания Starkey и фонд Starkey осуществляют этот проект в 106 странах мира, из них в 60 – регулярно. В 2017г. он был успешно осуществлен в Армении: более 1800 человек были обеспечены аппаратами. Теперь эта акция носит регулярный характер».

«Фонд «Арабкир» (основатель Ара Баблоян) создан в 1995г. Цель фонда - предотвратить инвалидность и помочь людям с умственными, физическими и другими недостатками интегрироваться в нормальную жизнь общества».

27 мая британский музыкант Элтон Джон, президент Армении Армен Саркисян, руководитель фонда Starkey Уильям Остин и председатель НС РА Ара Баблоян присутствовали при запуске второго этапа предоставления слуховых аппаратов Starkey в Армении.