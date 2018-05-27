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Акция  благотворительных фондов «Арабкир» и  Starkey по предоставлению слуховых аппаратов  продолжится в Цахкадзоре


В рамках благотворительной акции 27 мая благотворительными фондами «Арабкир» и  Starkey в армянском представительстве Save The Children  International детям было роздано 100 слуховых аппаратов. 28 и 29 мая акция  продолжится в Цахкадзоре где 1500 нуждающимся из Еревана и областей будут предоставлены  следующие  услуги: регистрация, исследование слуха, предоставление  слуховых аппаратов, батареек, консультация и др.               

Как сообщили Арменпресс в центре  «Арабкир», в этом году  акции содействовали:

  • Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом
  • Фонд слуха Армении
  • Западная епархия ААЦ
  • Святой Престол Эчмиадзина
  • Слуховые технологии Starkey – Великобритания
  • Объединенный детский благотворительный фонд «Арабкир»

В сообщении говорится: «В 2015г. фонду «Арабкир» (основатель Ара Баблоян) усилиями семьи Кавукчян (Лос-Анджелес) удалось договориться с известным американским фондом по производству слуховых аппаратов Starkey о проведении благотворительной миссии в Армении с  целью предоставления нуждающимся  слуховых аппаратов. Основным объектом проекта  являются социально необеспеченные и уязвимые  группы  общества.

Компания Starkey и фонд Starkey осуществляют этот проект в 106 странах мира, из них в 60 – регулярно. В 2017г. он был успешно осуществлен в  Армении: более 1800 человек были обеспечены  аппаратами. Теперь эта  акция носит регулярный характер». 

«Фонд  «Арабкир» (основатель Ара Баблоян) создан в 1995г. Цель фонда - предотвратить инвалидность и помочь людям с умственными, физическими и другими недостатками интегрироваться в нормальную жизнь общества».

27 мая британский музыкант Элтон Джон, президент Армении Армен Саркисян, руководитель фонда Starkey Уильям Остин  и председатель НС РА  Ара Баблоян присутствовали при запуске второго этапа предоставления слуховых аппаратов Starkey в Армении.




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