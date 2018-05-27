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Элтон Джон и Армен Саркисян дали старт второму этапу предоставления слуховых аппаратов Starkey в Армении


Британский музыкант Элтон Джон, президент Армении Армен Саркисян и председатель НС РА  Ара Баблоян вместе  с руководителем фонда Starkey присутствовали при запуске второго этапа предоставления слуховых аппаратов Starkey в Армении, проходившем в детском  реабилитационном центре  «Айк и Эльза Титизян».

Это один из проектов Фонда  «Ереван, любовь моя», учредителем которого является президент РА. 

«В 2017г. был основан фонд Starkey, и в  том же  году около 2000 человек получили слуховые  аппараты. Работа  продолжается. Я нахожусь здесь, поскольку являюсь одним  из учредителей проекта. Создана служба, которая регулярно снабжает нуждающихся, а случае неисправности аппарата – ремонтирует их», - сказал Ара Баблоян.

В беседе с журналистами, объясняя, что связывает его, Элтона  Джона и фонд Starkey, он сказал, что 25 лет назад детский благотворительный фонд «Арабкир» поставил себе целью помочь тем гражданам Армении, которых еще не  охватили государственные программы. 

«Одна из программ – профилактика инвалидности у  взрослых и детей. МЦ «Арабкир» обслуживает 11.800 детей, имеющих различные  пороки развития, у  800 из них – проблемы  со слухом. Мы  пытаемся предотвратить инвалидность и помочь людям интегрироваться в нормальную жизнь общества. Сегодня мы с фондом Starkey раздаем слуховые  аппараты», - сказал Баблоян.

Он отметил также, что сегодня, 27 мая, стартовал второй этап, и при этом присутствовал музыкант с мировой славой Элтон Джон. Баблоян подчеркнул, что певец собирался участвовать в  акции еще в прошлом году, но по некоторым причинам это не  получилось. 

«К счастью, в этом году он смог приехать и лично присутствовать при старте  второго этапа. Фонд Starkey осуществляет этот проект во многих странах. Сегодня доктор Билл (президент фонда) сказал слова, которые  тронули меня: «Я провожу эту  программу  во многих странах, но в Армении чувствую себя как у  себя дома, я ощущаю живую теплоту, которую не везде встретишь». Думаю, эта оценка дорогого стоит», - сказал Ара Баблоян.

В рамках благотворительной акции 27 мая детям было роздано 100 слуховых аппаратов.

 




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