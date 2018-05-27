Благодаря  Элтону  Джону Армения станет более узнаваемой в мире – президент РА

Президент РА Армен Саркисян во время краткой встречи с журналистами в Фонде «Ереван, любовь моя» 27 мая заметил, что Элтон Джон друг Армении по одной простой причине – у него много друзей-армян, среди которых и он сам.

«Он не только мировая музыкальная звезда, но и большой интеллектуал. Он много читает и хорошо знает историю Армении. Помню, как несколько лет назад, когда скончался патриарх Гарегин Первый, Элтон написал мне письмо, мы встретились и долго обсуждали историю армянского христианства», - как передает Арменпресс, сказал президент.

Президент отметил, что помимо музыки, Элтон Джон занимается и благотворительной деятельностью – помогает больным СПИДом и борьбе с профилактикой этой болезни.

По его словам, и Элтон Джон, и проект «Ереван, любовь моя» помогают также взрослым и детям, у которых проблемы со слухом.

«Человек просто прикладывает к уху аппарат и начинает слышать – это любого может растрогать. Особенно для детей открывается новая жизнь», - поделился радостью Армен Саркисян.

Президент уверен, что благодаря Элтону Джону Армения станет более узнаваемой в мире: у музыканта собственная команда, которая снимает его благотворительную деятельность, и эти кадры последней поездки будут сопровождать его предстоящие концертные программы. На вопрос журналистов, изменилось ли отношение Элтона Джона к Армении после революции, президент отметил: Армения существует тысячелетиями, и отношение к нашей стране глубокое.

«Вы же сами не изменились ни до, ни после революции, просто сегодня вы более счастливы, более вдохновлены. Во время своей инаугурации я сказал, что мечтаю о молодой Армении. Как оказалось, мечтать не нужно – вы и есть молодая Армения, это очевидно. А Элтон сказал, что воодушевление в городе сразу бросается в глаза, хотя он здесь всего несколько часов», - сказал президент.

Фонд «Ереван, любовь моя», в рамках благотворительной программы которого 26 мая Ереван посетил Элтон Джон, создан президентом Арменом Саркисяном в 2010 году.

Фонд осуществляет благотворительные проекты, один из которых реализует организация Save the children. Первый этаж здания предоставлен детям с ограниченными возможностями, с инвалидностью. Их более 100, и это число растет. В течение недели они по нескольку раз посещают фонд, проходят курс терапии, что возвращает их к жизни.