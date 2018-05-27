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Благодаря  Элтону  Джону Армения станет более узнаваемой в мире – президент РА


Президент  РА Армен Саркисян во время краткой встречи с журналистами в Фонде «Ереван, любовь моя» 27 мая заметил, что Элтон Джон друг Армении по одной  простой  причине – у  него много друзей-армян, среди которых и он сам.

«Он не только мировая музыкальная звезда, но и большой  интеллектуал. Он много читает и хорошо знает историю Армении. Помню, как  несколько лет назад, когда скончался патриарх Гарегин Первый, Элтон написал мне письмо, мы  встретились и долго обсуждали историю армянского христианства», - как  передает Арменпресс, сказал президент.

Президент отметил, что помимо музыки, Элтон Джон занимается и благотворительной  деятельностью – помогает  больным СПИДом и борьбе  с профилактикой этой  болезни.

По его словам, и Элтон Джон, и проект «Ереван, любовь моя» помогают также взрослым и детям, у которых проблемы  со слухом.

«Человек просто прикладывает к  уху аппарат и начинает слышать –  это  любого  может растрогать. Особенно для  детей открывается новая жизнь», - поделился радостью Армен Саркисян. 

Президент уверен, что благодаря  Элтону  Джону Армения станет более узнаваемой в мире: у музыканта  собственная команда, которая снимает его благотворительную деятельность, и эти кадры последней поездки будут сопровождать его предстоящие  концертные  программы. На вопрос журналистов, изменилось ли отношение  Элтона Джона к Армении после  революции, президент отметил: Армения существует тысячелетиями, и отношение  к  нашей стране  глубокое.

«Вы же сами не  изменились ни до, ни после  революции, просто сегодня вы более счастливы, более вдохновлены. Во время своей  инаугурации я сказал, что мечтаю о молодой  Армении. Как оказалось, мечтать не  нужно – вы и есть молодая Армения, это очевидно. А Элтон сказал, что воодушевление в  городе  сразу бросается в глаза, хотя он здесь всего несколько часов», - сказал президент.  

Фонд «Ереван, любовь моя», в рамках благотворительной программы которого 26 мая  Ереван посетил Элтон Джон,   создан президентом Арменом Саркисяном в 2010 году.

Фонд осуществляет благотворительные  проекты, один из которых реализует организация Save the children. Первый этаж здания  предоставлен детям с ограниченными возможностями, с инвалидностью. Их более 100, и это число растет. В  течение  недели они по нескольку раз посещают фонд, проходят курс терапии, что возвращает их к  жизни.




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