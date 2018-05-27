Четверо российских военных погибли в Сирии в результате огня боевиков. Двое российских советников, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте; еще пятеро военных получили ранения, двое из них скончались, несмотря на усилия медиков, сообщили в воскресенье в Минобороны.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось", - сказали в ведомстве.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по данным ведомства, бой произошел в провинции Дейр эз-Зор в темное время суток - артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военнослужащими приняли бой, отметили в Минобороны.

"В ходе боя, длившегося около часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением", - сообщили в министерстве.

Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

Фото - AP Photo/ТАСС