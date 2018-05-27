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Элтон Джон счастлив  чувствовать себя частью позитивных перемен в Армении


Известный британский певец и композитор Элтон Джон, прибывший в Армению 26 мая по приглашению президента  Армена Саркисяна, отметил, что президент Саркисян и премьер-министр Пашинян предприняли грандиозные перемены в Армении и что он счастлив  быть частью позитивных перемен в Армении.

Как передает Арменпресс, так сказал певец во время краткой встречи с журналистами в Фонде «Армения, любовь моя».

Говоря о будущем Армении, он заметил: сразу изменить все невозможно, нужно идти к  цели шаг за шагом.

Элтон Джог, президент Армен Саркисян и глава фонда  Starkey Уильям Остин посетили детский реабилитационный центр  «Айк и Эльза Титизян».

В  рамках благотворительной акции 27 мая детям было роздано 100 слуховых аппаратов.




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