Президент Саркисян встретился с представителями армянской диаспоры  Грузии

Президент РА Армен Саркисян, посетивший Тбилиси по случаю 100-летия Первой Республики и провозглашения независимости Грузии, 26 мая побывал в кафедральном соборе Св.Геворка Грузинской епархии, где встретился с представителями армянской диаспоры Грузии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент отметил, что первое правительство Первой республики Армения сформировалось именно в Тбилиси, здесь родилась и первая Декларация независимости. Этот славный город был культурным, политическим и духовным центром армянского народа.

«Я не забуду ту теплоту и любовь, которую вижу в ваших глазах. Я здесь впервые в качестве президента, но этот визит не последний - впредь вы будете видеть меня тут чаще, да и многие из вас часто будут моими гостями в Ереване. По сводами этого храма невольно начинаешь думать о духовном, о несгибаемой силе духа нашего народа, о его бессмертной душе. Мы веками жили вдали от родины, не имея государственности и не переставая мечтать о ней. Но во все времена мы хранили нашу культуру, не теряли нашу веру, образование наших детей. Мы хранили наше духовное богатство для этого дня. Господь вел нас к свободе и независимости родины. И то, что мы имеем сегодня в Армении – это всплеск идущей из веков собирательной силы нашего духа и культуры», - сказал президент.

Президент прокомментировал и последние события в Армении, отметив, что перемены открывают новые перспективные возможности для политики и экономики страны.

«Каждый из вас по праву может гордиться, потому что Армения показала, что она одна из тех уникальных государств, которое может осуществить широкомасштабные перемены, которую многие называют бархатной революцией… я называю это революцией по-армянски, бескровной революцией. Настало время построить родину, какой мы достойны», - сказал президент.

По словам Армена Саркисяна, мы всемирная нация, живущая в небольшом государстве. Всемирная – своим духом, своей культурой и тем влиянием, которое мы оставляем в мире. Армяне, живущие в Грузии, во многом способствовали развитию грузинской культуры.

«В Тбилиси родились, жили и творили известные имена – огромная часть нашей культуры. Вклад, который они внесли в культуру и образование – поистине наша общая гордость», - сказал президент Армении.