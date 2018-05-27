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Президент Саркисян встретился с представителями армянской диаспоры  Грузии


Президент РА Армен  Саркисян, посетивший Тбилиси  по случаю 100-летия Первой Республики и провозглашения независимости Грузии, 26 мая побывал в кафедральном соборе  Св.Геворка Грузинской епархии,  где встретился с представителями армянской диаспоры  Грузии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент отметил, что первое правительство Первой республики Армения сформировалось именно в  Тбилиси, здесь родилась и первая Декларация  независимости. Этот славный город был культурным, политическим  и духовным  центром армянского народа. 

«Я не забуду ту теплоту  и любовь, которую вижу  в  ваших глазах. Я здесь впервые  в  качестве  президента, но этот визит не  последний - впредь вы будете  видеть меня  тут чаще, да и многие  из вас часто будут моими гостями в  Ереване. По сводами этого храма невольно начинаешь думать о духовном, о несгибаемой  силе духа нашего народа, о его бессмертной душе. Мы  веками жили вдали от родины, не  имея государственности и не  переставая мечтать о ней. Но во все  времена мы хранили нашу культуру, не теряли нашу веру, образование наших детей.  Мы  хранили наше  духовное  богатство для  этого дня. Господь вел нас к  свободе  и независимости родины. И то, что мы  имеем сегодня в  Армении – это всплеск идущей  из веков собирательной силы нашего духа и культуры», - сказал президент.

Президент прокомментировал и последние  события в  Армении, отметив, что перемены открывают новые  перспективные  возможности для  политики и экономики страны.

«Каждый из вас по праву  может гордиться, потому  что Армения показала, что она одна из тех уникальных государств, которое  может осуществить широкомасштабные перемены, которую многие называют бархатной  революцией… я называю это революцией по-армянски, бескровной революцией. Настало время построить родину, какой  мы  достойны», - сказал президент.

По словам Армена  Саркисяна, мы всемирная нация, живущая в небольшом государстве. Всемирная – своим духом, своей культурой и тем влиянием, которое мы оставляем в мире. Армяне, живущие  в  Грузии, во многом способствовали развитию грузинской культуры.

«В Тбилиси родились, жили и творили известные имена – огромная часть нашей культуры. Вклад, который они внесли в культуру и образование – поистине наша общая гордость», - сказал президент Армении.

 




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