Время в Ереване: 11:07:36,   27 Май

В Армении дожди еще продолжатся, температура воздуха понизится на 4-5  градусов


27-28 мая после  полудня и в первую половину ночи, 29-31 мая и 1 июня время от времени на значительной территории Армении    ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с. В  отдельных районах возможен град.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8 м/с.

29-30 мая понизится на 4-5  градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 27-28 мая в вечерние  часы, в отдельных районах  города  ожидаются  дожди и грозы. 29-31 мая и 1 июня время от времени ожидаются дожди и грозы. Во  время  грозы возможно усиление ветра до 15-20  м/с.




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