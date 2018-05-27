В Армении дожди еще продолжатся, температура воздуха понизится на 4-5  градусов

27-28 мая после полудня и в первую половину ночи, 29-31 мая и 1 июня время от времени на значительной территории Армении ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

29-30 мая понизится на 4-5 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 27-28 мая в вечерние часы, в отдельных районах города ожидаются дожди и грозы. 29-31 мая и 1 июня время от времени ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.