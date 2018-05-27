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Тело капитана обнаружено в спальном помещении воинской части


В  спальном помещении роты связи N-ской воинской части МО Армении 26 мая  в районе 13:00 часов обнаружено тело капитана Амаяка Акоповича Акопяна – со смертельным сквозным огнестрельным ранением в области грудной  клетки.

Об этом Арменпресс стало известно с фейсбуковской страницы Следственного комитета РА.

Согласно источнику, в 4-м гарнизонном следственном отделе ГВСУ Следственного комитета РА ведется следствие для  выяснения  обстоятельств смерти капитана Амаяка   Акопяна.

Назначена судмедэкспертиза, предпринимаются необходимые  следственные и судебно-процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств смерти военнослужащего.




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