Тело капитана обнаружено в спальном помещении воинской части

В спальном помещении роты связи N-ской воинской части МО Армении 26 мая в районе 13:00 часов обнаружено тело капитана Амаяка Акоповича Акопяна – со смертельным сквозным огнестрельным ранением в области грудной клетки.

Об этом Арменпресс стало известно с фейсбуковской страницы Следственного комитета РА.

Согласно источнику, в 4-м гарнизонном следственном отделе ГВСУ Следственного комитета РА ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти капитана Амаяка Акопяна.

Назначена судмедэкспертиза, предпринимаются необходимые следственные и судебно-процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств смерти военнослужащего.