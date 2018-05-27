«Реал» стал обладателем Кубка ЛЧ в 13-й раз – исторический результат

Мадридский «Реал» стал обладателем Кубка ЛЧ в 3-й раз подряд.

Как передает Арменпресс, в первом тайме матча на киевском стадионе «Олимпийский» команды были активны, использовать возможности не удалось. Неожиданно травму получил лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Чуть позже из-за травмы был заменен и Карвахаль из «Реала».

В начале второго тайма гол забил Карим Бензема. Вратарь «Ливерпуля» толкнул мяч, но Бензема просто протянул ногу вперед, и мяч оказался в воротах английской команды. Через несколько минут Садио Мане сравнял счет - 1:1.

На 63-й минуте фантастический гол забил Гарет Бэйл (2:1). Он же на 83 минуте забил еще один гол. Вратарь «Ливерпуля» пытался поймать мяч, но безрезультатно. Счет 3:1.

Королевский клуб выиграл Кубок ЛЧ в 3-й раз подряд и 13-й в истории.