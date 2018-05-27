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«Реал» стал обладателем Кубка ЛЧ в 13-й раз – исторический результат


Мадридский «Реал» стал обладателем Кубка ЛЧ в 3-й раз подряд.

Как  передает Арменпресс, в первом тайме  матча на киевском стадионе  «Олимпийский» команды были активны, использовать возможности не  удалось. Неожиданно травму  получил лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Чуть позже  из-за травмы  был заменен и Карвахаль из «Реала».

В начале  второго тайма гол забил Карим Бензема. Вратарь «Ливерпуля» толкнул мяч, но Бензема просто протянул ногу вперед, и мяч оказался в воротах английской команды.  Через несколько минут Садио Мане сравнял счет - 1:1.

На 63-й минуте фантастический гол забил Гарет Бэйл (2:1). Он же  на 83 минуте забил еще один гол. Вратарь «Ливерпуля» пытался поймать мяч, но безрезультатно. Счет 3:1.

Королевский клуб выиграл Кубок ЛЧ в 3-й раз подряд  и 13-й в истории.




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