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Никол Пашинян прокомментировал правонарушения, выявленные СНБ в деятельности компании «Норфолк»


В беседе с журналистами Никол Пашинян прокомментировал правонарушения, выявленные СНБ в деятельности компании «Норфолк». Как  передаетАрменпресс, Пашинян заверил, что суммы, о которых идет речь, будут возвращены в  бюджет.

«Я никак не  прокомментирую этот вопрос, поскольку это может  быть квалифицировано как воздействие  на ход следствия. Ведется расследование, которое  даст ответы  на  все вопросы», - сказал премьер, подчеркнув, что для  объективного расследования созданы  все  условия.  

В рамках своей антикоррупционной деятельности по выявлению коррупционных, экономических правонарушений Служба национальной безопасности при премьер-министре Армении выявила преступную схему, по которой  действующая в Армении крупная компания злонамеренно уклонялась от уплаты налогов в крупных размерах, пошлин и других обязательных выплат.  При этом с формированием и деятельностью компании непосредственно связаны высокопоставленные чиновники Комитета государственных доходов Армении. В частности, выяснилось, что компания «Норфолк Консалтинг» незаконно присвоила 7 миллионов  долларов.

 

 

 

 

 

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