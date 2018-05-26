В беседе с журналистами Никол Пашинян прокомментировал правонарушения, выявленные СНБ в деятельности компании «Норфолк». Как передаетАрменпресс, Пашинян заверил, что суммы, о которых идет речь, будут возвращены в бюджет.

«Я никак не прокомментирую этот вопрос, поскольку это может быть квалифицировано как воздействие на ход следствия. Ведется расследование, которое даст ответы на все вопросы», - сказал премьер, подчеркнув, что для объективного расследования созданы все условия.

В рамках своей антикоррупционной деятельности по выявлению коррупционных, экономических правонарушений Служба национальной безопасности при премьер-министре Армении выявила преступную схему, по которой действующая в Армении крупная компания злонамеренно уклонялась от уплаты налогов в крупных размерах, пошлин и других обязательных выплат. При этом с формированием и деятельностью компании непосредственно связаны высокопоставленные чиновники Комитета государственных доходов Армении. В частности, выяснилось, что компания «Норфолк Консалтинг» незаконно присвоила 7 миллионов долларов.

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