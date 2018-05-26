Создать условия, чтобы  наши дети оставались в  Армении и были счастливы – Рубен Варданян прокомментировал последние  события в  Армении

Бизнесмен, благотворитель соучредитель фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) Рубен Варданян вместе со своими партнерами намерен продолжить благотворительные программы в Армении.

Как передает корреспондент Арменпресс из Дилижана, он отметил, что он продолжит свою благотворительную деятельность, независимо от смены руководства в Армении.

«Мы начали и будем продолжать наше дело в Армении – независимо от того, кто находится у власти. Конкретно касательно нашего дела ничего не изменилось», - сказал Рубен Варданян. На вопрос, не замечает ли он улучшения бизнес-среды с приходом новой исполнительной власти, Варданян напомнил, что в Армении он занимается благотворительностью.

Что касается изменения ситуации в республике, бизнесмен заметил: атмосфера однозначно изменилась, молодежь улыбается.

«Молодежь поверила, что может влиять на ситуацию, может что-то изменить. Наша цель – работать, создавать такие условия, чтобы наши дети оставались в Армении и были счастливы», - сказал он.

На вопрос, поддерживал ли он Никола Пашиняна в ходе преобразований, Рубен Варданян ответил, что поскольку он не является гражданином Армении, стало быть, не может поддерживать или не поддерживать кого-либо. Он выразил надежду, что новое правительство воплотит в жизнь провозглашенные им проекты. «Посмотрим, на это нужно время, давайте подождем – всего 20 дней прошло», - сказал он.

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