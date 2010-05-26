Анонс мероприятий на 28 мая
17:30, Май 26, 2018
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- 26.05-18:32 News.am сообщает о приезде Элтона Джона в Армению
- 26.05-18:00 Никол Пашинян прокомментировал правонарушения, выявленные СНБ в деятельности компании «Норфолк»
- 26.05-17:33 Создать условия, чтобы наши дети оставались в Армении и были счастливы – Рубен Варданян прокомментировал последние события в Армении
- 26.05-17:30 Анонс мероприятий на 28 мая
- 26.05-17:26 Предстоящие на 27 мая мероприятия
- 26.05-17:23 Премьер-министр назвал Международную дилижанскую школу символом будущей Армении
- 26.05-17:01 Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире
- 26.05-16:36 Президент РА принял участие в круглом столе – в дебатах на тему «Сотрудничество во имя процветания – стратегическое планирование следующего столетия»
- 26.05-15:37 Воспитанники Международной школы в Дилижане провели выпускные мероприятия с премьер-министром
- 26.05-15:29 Тарон Маркарян не настроен на отставку
- 26.05-15:25 Турецкая пропаганда путем ухищрений пытается предотвратить возможное признание Геноцида армян со стороны Израиля
- 26.05-15:09 Владимир Акопян примет участие в турнире в Абу-Даби
- 26.05-14:44 Армяно-грузинские отношения поднялись на качественно высокий уровень – министр ИД РА
- 26.05-14:29 Взрыв на пункте установки звуковых сигналов – пострадавших нет
- 26.05-13:57 Министр здравоохранения обратился МНО с просьбой увеличить места в ординатуре
- 26.05-13:54 Начальник Управления политики медпомощи МЗ оставляет должность
- 26.05-13:34 США и КНДР возобновили переговоры о двустороннем саммите
- 26.05-13:31 На прошедшей неделе обстановка на линии соприкосновения была относительно спокойной
- 26.05-13:17 Командующий АО Арцаха поздравил АртакаДавтяна с вступлением в должность начальника Генштаба ВС МО РА
- 26.05-12:41 Спасатели предотвратили самоубийство
- 26.05-12:23 Левон Аронян примет участие в блиц-турнире Norway chess
- 26.05-12:15 Габриел Саркисян — победитель блиц-турнира в Шардже
- 26.05-12:09 Глава офиса связи НАТО на Южном Кавказе посетила Армению
- 26.05-12:01 Армению посетят представители Совета управляющих ЕБРР
- 26.05-11:59 Хорошая база для расширения рамок сотрудничества – Армен Саркисян встретился с президентом Финляндии
- 26.05-11:32 К берегам Мексики, Кубы и американского штата Флорида движется ураган «Альберто»
- 26.05-11:19 Европейские индексы - 25-05-18
- 26.05-11:16 Американские индексы - 25-05-18
- 26.05-11:15 Цены на цветные металлы - 25-05-18
- 26.05-11:12 Цены на драгоценные металлы снизились - 25-05-18
- 26.05-11:11 Цены на нефть снизились - 25-05-18
- 26.05-11:00 Премьер РА принял в правительственном особняке выпускников школ приграничных общин
- 26.05-10:34 28 мая с 17.00 часов будут закрыты все улицы, ведущие к площади Республики – Полиция
- 26.05-10:24 Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьеру Грузии Георгию Квирикашвили
- 25.05-21:34 Манипулирование именем главы исполнительной власти Армении недопустимо: Национальный исследовательский университет обороны
21:54, 22.05.2018
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19:52, 22.05.2018
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