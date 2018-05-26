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Премьер-министр назвал Международную дилижанскую школу символом будущей Армении


Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Международную дилижанскую школу символом будущей Армении. Как  передает корреспондентАрменпресс, подобное  мнение  Пашинян высказал на выпускном мероприятии школы.

«Я родился недалеко отсюда – в Иджеване. У меня  много друзей, живущих здесь. Я рад, что в  Дилижане есть такая школа. Она – символ будущей Армении, страны любви и мира, страны высокого уровня образованности», - сказал глава  правительства.  

По его словам, когда он шагал из Гюмри в Ереван и шел через Дилижан, он был крайне удручен, видя разительное  отличие  Дилижана от других мест. Но в тот момент он понимал, что UWC Dilijan College может стать источником вдохновения, энтузиазма и оптимизма для самого Дилижана и для  всех, кто здесь побывает.

«Это означает, что мы  на правильном пути. Я сейчас уверен, атмосфера Дилижана и других районов  одинакова.  И это большая радость для  нас, для детей, для  Армении», - сказал Пашинян, заметив, что сам он весьма воодушевлен позитивной атмосферой  школы.

Премьер уверен, что отношение к  Армении меняется. Образование – один из самых важных факторов. Премьер отметил: хотя в  этой системе  масса проблем, но они вполне разрешимы  благодаря энтузиазму  и оптимизму.

Пашинян призвал выпускников в будущем опять посетить Армению – уже вместе  с друзьями, близкими. «Мы  надеемся, что в своих странах вы расскажете  нашу  историю. Расскажите  всем, что небольшая страна, где  живут люди с огромной душой, страна надежды, прав человека, демократии и согласия», - сказал премьер-министр.




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