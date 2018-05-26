Премьер-министр назвал Международную дилижанскую школу символом будущей Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Международную дилижанскую школу символом будущей Армении. Как передает корреспондентАрменпресс, подобное мнение Пашинян высказал на выпускном мероприятии школы.

«Я родился недалеко отсюда – в Иджеване. У меня много друзей, живущих здесь. Я рад, что в Дилижане есть такая школа. Она – символ будущей Армении, страны любви и мира, страны высокого уровня образованности», - сказал глава правительства.

По его словам, когда он шагал из Гюмри в Ереван и шел через Дилижан, он был крайне удручен, видя разительное отличие Дилижана от других мест. Но в тот момент он понимал, что UWC Dilijan College может стать источником вдохновения, энтузиазма и оптимизма для самого Дилижана и для всех, кто здесь побывает.

«Это означает, что мы на правильном пути. Я сейчас уверен, атмосфера Дилижана и других районов одинакова. И это большая радость для нас, для детей, для Армении», - сказал Пашинян, заметив, что сам он весьма воодушевлен позитивной атмосферой школы.

Премьер уверен, что отношение к Армении меняется. Образование – один из самых важных факторов. Премьер отметил: хотя в этой системе масса проблем, но они вполне разрешимы благодаря энтузиазму и оптимизму.

Пашинян призвал выпускников в будущем опять посетить Армению – уже вместе с друзьями, близкими. «Мы надеемся, что в своих странах вы расскажете нашу историю. Расскажите всем, что небольшая страна, где живут люди с огромной душой, страна надежды, прав человека, демократии и согласия», - сказал премьер-министр.