Президент РА принял участие в круглом столе – в дебатах на тему «Сотрудничество во имя процветания – стратегическое планирование следующего столетия»

Президент Армении Армен Саркисян, находящийся в Тбилиси по случаю 100-летия Первой Республики и провозглашения независимости Грузии, вместе с руководителями других стран принял участие в круглом столе – в дебатах на тему «Сотрудничество во имя процветания – стратегическое планирование следующего столетия».

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе президента.

В своем выступлении Армен Саркисян подчеркнул: «Сотрудничество во имя процветания, направленное на мирное урегулирование конфликтов, и полноценное взаимодействие должны стать движущей силой и концепцией южнокавказских стран».

Он отметил, что следующее столетие должно стать для Южного Кавказа периодом прощания с проблемами и устранения разделительных линий во взаимовыгодном формате. По мнению президента Армении, сегодняшняя реальность и динамика процессов в южнокавказских государствах позволяет надеяться, что демократические процессы поспособствуют интегрированию, утверждению стабильного мира и экономического подъема в регионе.

Армен Саркисян уверен, что совместными силамиможно не только преодолеть препятствующие сотрудничеству экономические, политические и геополитические разногласия, но и установить толерантность, взаимовыгодные и добрососедские отношения во всех отраслях.