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Президент РА принял участие в круглом столе – в дебатах на тему «Сотрудничество во имя процветания – стратегическое планирование следующего столетия»


Президент Армении Армен Саркисян, находящийся в Тбилиси по случаю 100-летия Первой Республики и провозглашения независимости Грузии, вместе  с руководителями других стран  принял участие в круглом столе – в дебатах на тему «Сотрудничество во имя процветания – стратегическое  планирование  следующего столетия».

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  президента. 

В своем выступлении Армен Саркисян подчеркнул: «Сотрудничество во имя процветания,   направленное на мирное  урегулирование конфликтов, и полноценное взаимодействие должны стать движущей силой и концепцией южнокавказских стран».

Он отметил, что следующее столетие должно стать для Южного Кавказа периодом прощания с проблемами и  устранения разделительных линий  во взаимовыгодном формате. По мнению президента  Армении, сегодняшняя реальность и динамика процессов в южнокавказских государствах позволяет надеяться, что демократические  процессы поспособствуют интегрированию, утверждению стабильного мира и экономического подъема в регионе.

Армен Саркисян уверен, что совместными силамиможно не только преодолеть препятствующие  сотрудничеству экономические, политические  и геополитические  разногласия, но и установить толерантность, взаимовыгодные и добрососедские отношения  во всех отраслях.

 

 

 




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