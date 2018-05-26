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Воспитанники Международной школы в Дилижане провели выпускные мероприятия с премьер-министром


Воспитанники Международной школы в Дилижане провели выпускные мероприятия  с премьер-министром РА НиколомПашиняном.

Как  передает корреспондент Арменпресс из UWC Dilijan College, премьер в  сопровождении воспитанников осмотрел школу, ознакомился с условиями жизни и учебы ребят.  

Никол Пашинян сделал запись в  школьной Книге. «В Международной школе в Дилижане не просто учиться, а учиться по новейшим методам. Получение знаний, образование – это самое  интересное  занятие  в течение  всей жизни человека. И эта  школа – настоящая обитель знаний. Всех благ. От новой и талантливой Армении и всего мира».

Воспитанники отметили, что в  школу  могут поступить все  желающие. На вопрос премьера о процедуре приема, они ответили, что в  каждой стране есть национальный комитет, который   в результате  отбора в 3 тура определяет кандидата на прием. 

Сегодня UWC Dilijan College окончили 104 выпускника из 63 стран, из них 10 – армяне. Это третье  поколение  выпускников.

В настоящее время здесь учатся 210 ребят из 80 стран. 96% воспитанников учатся по частичной или полной  стипендии.

UWC Dilijan College открылся в октябре 2014 г. в Армении.




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