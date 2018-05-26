Воспитанники Международной школы в Дилижане провели выпускные мероприятия с премьер-министром РА НиколомПашиняном.

Как передает корреспондент Арменпресс из UWC Dilijan College, премьер в сопровождении воспитанников осмотрел школу, ознакомился с условиями жизни и учебы ребят.

Никол Пашинян сделал запись в школьной Книге. «В Международной школе в Дилижане не просто учиться, а учиться по новейшим методам. Получение знаний, образование – это самое интересное занятие в течение всей жизни человека. И эта школа – настоящая обитель знаний. Всех благ. От новой и талантливой Армении и всего мира».

Воспитанники отметили, что в школу могут поступить все желающие. На вопрос премьера о процедуре приема, они ответили, что в каждой стране есть национальный комитет, который в результате отбора в 3 тура определяет кандидата на прием.

Сегодня UWC Dilijan College окончили 104 выпускника из 63 стран, из них 10 – армяне. Это третье поколение выпускников.

В настоящее время здесь учатся 210 ребят из 80 стран. 96% воспитанников учатся по частичной или полной стипендии.

UWC Dilijan College открылся в октябре 2014 г. в Армении.