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Тарон Маркарян не настроен на отставку


26 мая в беседе журналистами по случаю открытия  сезона в ереванском зоопарке мэр Тарон Маркарян заявил, что  не  настроен на  отставку.

«Наша команда настроена на работу. Мы  получили кредит доверия от ереванцев, наши проекты  удостоились их одобрения, и мы  будем претворятьих», - как  передает Арменпресс, сказал мэр. 

На вопрос журналиста, возможен ли вотум недоверия мэру со стороны Совета  старейшин, Тарон  Маркарян заверил, что республиканская фракция, составляющая большинство в  совете, никогда не  выразит ему  недоверия.

«Когда мы  говорим о будущем, то можем говорить о планах, а будущее покажут политические  события», - сказал мэр.

 




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