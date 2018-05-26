Тарон Маркарян не настроен на отставку

26 мая в беседе журналистами по случаю открытия сезона в ереванском зоопарке мэр Тарон Маркарян заявил, что не настроен на отставку.

«Наша команда настроена на работу. Мы получили кредит доверия от ереванцев, наши проекты удостоились их одобрения, и мы будем претворятьих», - как передает Арменпресс, сказал мэр.

На вопрос журналиста, возможен ли вотум недоверия мэру со стороны Совета старейшин, Тарон Маркарян заверил, что республиканская фракция, составляющая большинство в совете, никогда не выразит ему недоверия.

«Когда мы говорим о будущем, то можем говорить о планах, а будущее покажут политические события», - сказал мэр.