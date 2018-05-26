Время в Ереване: 11:07:36,   26 Май

Турецкая пропаганда путем ухищрений пытается предотвратить возможное признание Геноцида армян со стороны Израиля


МИД Турции распространил заявление, котором утверждает, что в  случае признания  Геноцида армян  Израиль нарушит особый статус Холокоста.

«В   случае признания  Геноцида армян  Израиль навредит сам себе, поскольку в этом случае  Геноцид армян  и Холокост уравняются, но события 1915г. носят исторический характер, а не  политико-правовой», - говорится в заявлении спикера МИД Турции Ами Аксу. 

В беседе с Арменпресс декан факультета востоковедения ЕГУ профессор Рубен Мелконян отметил, что слова спикера турецкого МИД лишены  логики и далеки от общечеловеческих гуманистических идей.

«Турецкая пропаганда порой допускает курьезные  политические  и правовые упущения, проявляя свой шовинистический образ. Сравнение  двух геноцидов с точки зрения  цивилизованного человечества недопустимо: которое  из них тяжелее,  принятие  одного навредит другому… это открытое  проявление  государственной политики отрицания, которую Турция  проталкивает в  течение десятилетий», - сказал эксперт. 

Мелконян отметил, что это разные преступления: Геноцид армян, в отличие  от Холокоста, привел к  отчуждению от родины, так  что признание  Геноцида Израилем или другим государством не  может набросить тень на статус  другого преступления против  человечества – Холокоста. 

«Заявление МИД Турции показывает, что различные шаги по признанию Геноцида армян продолжают оставаться огромной  проблемой для  турецкой  политической системы и поводом, чтобы турецкая агитмашина делала алогичные, глубоко античеловеческие, расистского толка заявления», - сказал Мелконян.

 

Арен Петунц

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации