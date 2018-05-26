Турецкая пропаганда путем ухищрений пытается предотвратить возможное признание Геноцида армян со стороны Израиля

МИД Турции распространил заявление, котором утверждает, что в случае признания Геноцида армян Израиль нарушит особый статус Холокоста.

«В случае признания Геноцида армян Израиль навредит сам себе, поскольку в этом случае Геноцид армян и Холокост уравняются, но события 1915г. носят исторический характер, а не политико-правовой», - говорится в заявлении спикера МИД Турции Ами Аксу.

В беседе с Арменпресс декан факультета востоковедения ЕГУ профессор Рубен Мелконян отметил, что слова спикера турецкого МИД лишены логики и далеки от общечеловеческих гуманистических идей.

«Турецкая пропаганда порой допускает курьезные политические и правовые упущения, проявляя свой шовинистический образ. Сравнение двух геноцидов с точки зрения цивилизованного человечества недопустимо: которое из них тяжелее, принятие одного навредит другому… это открытое проявление государственной политики отрицания, которую Турция проталкивает в течение десятилетий», - сказал эксперт.

Мелконян отметил, что это разные преступления: Геноцид армян, в отличие от Холокоста, привел к отчуждению от родины, так что признание Геноцида Израилем или другим государством не может набросить тень на статус другого преступления против человечества – Холокоста.

«Заявление МИД Турции показывает, что различные шаги по признанию Геноцида армян продолжают оставаться огромной проблемой для турецкой политической системы и поводом, чтобы турецкая агитмашина делала алогичные, глубоко античеловеческие, расистского толка заявления», - сказал Мелконян.

Арен Петунц