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Владимир Акопян примет участие в турнире в Абу-Даби


Бывший член национальной  сборной  Армении по шахматам  Владимир Акопян примет участие в турнире в  Абу-Даби.

Как  передает Арменпресс  у Владимира Акопяна – один из самых высоких рейтингов  среди участников предстоящего турнира в  ОАЭ.

В международном турнире   Masters примут участие 54 шахматиста.

Сын Владимира Акопяна – Эдуард, будет участвовать в  этом же  турнире, в младшей  возрастной  группе.

 

 




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