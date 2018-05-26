Бывший член национальной сборной Армении по шахматам Владимир Акопян примет участие в турнире в Абу-Даби.

Как передает Арменпресс у Владимира Акопяна – один из самых высоких рейтингов среди участников предстоящего турнира в ОАЭ.

В международном турнире Masters примут участие 54 шахматиста.

Сын Владимира Акопяна – Эдуард, будет участвовать в этом же турнире, в младшей возрастной группе.