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Армяно-грузинские отношения поднялись на качественно высокий уровень – министр ИД РА


Отношения  между  Арменией и Грузией динамично развиваются и достигают успехов в различных областях, представляющих обоюдный интерес.

Как  передает Арменпресс, так  заявил в своем выступлении министр ИД РА ЗограбМнацаканян на приеме  по случаю 100-летия  восстановления государственной  независимости Грузии.

«Поздравляю по случаю 100-летия  восстановления государственной  независимости Грузии. Для  меня честь участвовать в этом важном для  дружественной страны мероприятии, поводом к  которому стали событиявековой давности, когда грузинский народ получил возможность воплотить заветную мечту  о независимости и построении новейшей истории», - сказал министр.

По словам  ЗограбаМнацаканяна, летопись армяно-грузинских отношений  богата традициями дружбы  двух братских народов и цивилизационными общностями. С незапамятных времен наши народы разделяли горе  и радость друг друга. 

Символично, отметил министр, что через несколько дней будем отмечать и 100-летие Первой Республики Армения.

«Отношения между нашими странами, обогащенных вековым опытом и  представших на политической карте  мира, динамично развиваются и достигают успехов в различных областях, представляющих обоюдный интерес, и уже поднялись на  качественно высокий уровень. Яркое  свидетельство тому – участие  президента  Армении в юбилейных мероприятиях  по случаю 100-летия  восстановления государственной  независимости Грузии. Я уверен, что мы сможем совместными усилиями придать новый импульс развитию наших отношений – во имя укрепления братских связей между  нашими странами. Воспользуюсь удобным случаем и еще раз пожелаю грузинскому  народу благополучия и благоденствия на пути развития и новых достижений», - сказал министр ИД РА.




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