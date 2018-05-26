Армяно-грузинские отношения поднялись на качественно высокий уровень – министр ИД РА

Отношения между Арменией и Грузией динамично развиваются и достигают успехов в различных областях, представляющих обоюдный интерес.

Как передает Арменпресс, так заявил в своем выступлении министр ИД РА ЗограбМнацаканян на приеме по случаю 100-летия восстановления государственной независимости Грузии.

«Поздравляю по случаю 100-летия восстановления государственной независимости Грузии. Для меня честь участвовать в этом важном для дружественной страны мероприятии, поводом к которому стали событиявековой давности, когда грузинский народ получил возможность воплотить заветную мечту о независимости и построении новейшей истории», - сказал министр.

По словам ЗограбаМнацаканяна, летопись армяно-грузинских отношений богата традициями дружбы двух братских народов и цивилизационными общностями. С незапамятных времен наши народы разделяли горе и радость друг друга.

Символично, отметил министр, что через несколько дней будем отмечать и 100-летие Первой Республики Армения.

«Отношения между нашими странами, обогащенных вековым опытом и представших на политической карте мира, динамично развиваются и достигают успехов в различных областях, представляющих обоюдный интерес, и уже поднялись на качественно высокий уровень. Яркое свидетельство тому – участие президента Армении в юбилейных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления государственной независимости Грузии. Я уверен, что мы сможем совместными усилиями придать новый импульс развитию наших отношений – во имя укрепления братских связей между нашими странами. Воспользуюсь удобным случаем и еще раз пожелаю грузинскому народу благополучия и благоденствия на пути развития и новых достижений», - сказал министр ИД РА.