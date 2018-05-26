Взрыв на пункте установки звуковых сигналов – пострадавших нет

26 мая в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване вблизи дома №12 по ул. А.Ованисяна прогремел взрыв с последующим возгоранием.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, на место выехали 2 боевых расчета и оперативно-спасательная группа ЦКУ МЧС.

Выяснилось, что на пункте установки звуковых сигналов вблизи дома №12 по ул. А.Ованисяна произошел взрыв – загорелась припаркованная рядом машина, взрывом оторвало металлические двери (около 6 кв/м), пострадавших нет.

Частично сгорел багажник автомобиля BMW X5 и висячий потолок пункта (около 30 кв/м).