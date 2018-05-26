Министр здравоохранения обратился МНО с просьбой увеличить места в ординатуре

Министр здравоохранения РА Арсен Торосян обратился к проблеме недостатка в квалифицированных врачах в областях республики. Министр написал в Facebook, что в устной и письменной форме обратился к министру НО Араику Арутюняну с просьбой увеличить в этом году места в ординатуре – 60 целевых мест против 30 в прошлом году.

«На 57 мест из этих 60 с абитуриентами будут заключены договоры о том, что они минимум 5 лет после окончания учебы будут работать в указанном нами медучреждении. Большую роль в этом должны сыграть органы местного и территориального управления, которые должны обеспечить врачей нормальными бытовыми условиями, чтобы сделать работу на периферии привлекательной», - как передает Арменпресс, отметил министр.