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Министр здравоохранения обратился МНО с просьбой увеличить места в ординатуре


Министр здравоохранения РА  Арсен Торосян обратился к проблеме  недостатка в квалифицированных врачах в областях республики. Министр написал в Facebook, что в  устной и письменной форме обратился к  министру НО Араику Арутюняну с просьбой  увеличить в этом году места  в ординатуре – 60 целевых мест против  30 в  прошлом году. 

«На 57  мест  из этих 60 с абитуриентами будут заключены договоры о том, что они минимум 5 лет после  окончания  учебы  будут работать в  указанном нами медучреждении. Большую роль в этом должны  сыграть органы местного и территориального управления, которые  должны обеспечить врачей нормальными бытовыми условиями, чтобы сделать работу  на  периферии привлекательной», - как передает Арменпресс, отметил министр.

 




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