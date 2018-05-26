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Начальник Управления политики медпомощи МЗ оставляет должность


Начальник  Управления политики медпомощи МЗ РА Давид Назарян  оставляет должность. Он написал в Facebook, что уходит в  отпуск, после  которого не вернется в Минздрав. 

«В эти годы я руководствовался только идеалами об Армении, о которой  я мечтаю. Некоторые  мои мечты стали явью. Оставляю ряд готовых, на мой взгляд, к воплощению проектов, которые, я уверен, будут выполнены. Среди них обеспечение медикаментами около 40.000 больных диабетом и гипертонией, тактику борьбы  с хроническими обструктивными заболеваниями легких, пакет преобразований в психиатрии, развитие  стоматологического туризма и др.», - как передает Арменпресс, написал он.

 

 




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