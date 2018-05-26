Начальник Управления политики медпомощи МЗ оставляет должность

Начальник Управления политики медпомощи МЗ РА Давид Назарян оставляет должность. Он написал в Facebook, что уходит в отпуск, после которого не вернется в Минздрав.

«В эти годы я руководствовался только идеалами об Армении, о которой я мечтаю. Некоторые мои мечты стали явью. Оставляю ряд готовых, на мой взгляд, к воплощению проектов, которые, я уверен, будут выполнены. Среди них обеспечение медикаментами около 40.000 больных диабетом и гипертонией, тактику борьбы с хроническими обструктивными заболеваниями легких, пакет преобразований в психиатрии, развитие стоматологического туризма и др.», - как передает Арменпресс, написал он.