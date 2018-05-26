США и КНДР возобновили переговоры о двустороннем саммите

Соединённые Штаты и Северная Корея вернулись к обсуждению проведения саммита двух стран, который накануне был отменён. Об этом, как передает Арменпресс со ссылкой на Euronews, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп. Он также отметил, что переговоры проходят "продуктивно", и историческая встреча может состояться, как и планировалось ранее, 12 июня в Сингапуре.

24 мая неожиданно для многих, Трамп объявил об отказе от участия в саммите.

Пхеньян, в свою очередь, заявил, что сохраняет заинтересованность в переговорах с Вашингтоном и готов возобновить диалог цитата "в любое время и в любой формате".