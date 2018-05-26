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На прошедшей неделе обстановка на линии соприкосновения была относительно спокойной


За период 20- 26 мая обстановка на линии соприкосновенияарцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно спокойной.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха, в  указанный период  противник  нарушил режим перемирия около 150  раз, произведя  по армянским позициям более 1500 выстрелов.

Передовыечасти Армии обороны  Арцаха  в основном воздерживались от ответных действий и продолжали бдительно нести боевую вахту, выполняя  поставленные перед ними задачи.

 

 




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