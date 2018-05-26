На прошедшей неделе обстановка на линии соприкосновения была относительно спокойной

За период 20- 26 мая обстановка на линии соприкосновенияарцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно спокойной.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха, в указанный период противник нарушил режим перемирия около 150 раз, произведя по армянским позициям более 1500 выстрелов.

Передовыечасти Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий и продолжали бдительно нести боевую вахту, выполняя поставленные перед ними задачи.