Командующий АО Арцаха поздравил АртакаДавтяна с вступлением в должность начальника Генштаба ВС МО РА

Министр обороны Арцаха, командующий Армией обороны Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян поздравил генерал-майора Артака Давтяна с вступлением в должность начальника Генштаба ВС МО РА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, в послании говорится:

«Уважаемый Артак Матевосович,

От имени личного состава ВС Арцаха и от своего лично сердечно поздравляю Вас с вступлением в должность начальника Генштаба ВС МО Армении. Уверен, что на этом высоком и ответственном посту Вы вложите весь свой опыт и профессиональные знания с цельюбольшего усовершенствования боеспособности Армянской армии и достойного преодоления стоящих перед армянской государственностью вызовов.

Желаю Вам успехов в достижении поставленных целей – во благо Республики Армения и ее Вооруженных сил».