Спасатели предотвратили самоубийство гражданина. Как передает Арменпресс, МЧС сообщает, что 25 мая в 22:12часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что неизвестный гражданин пытается совершить суицид, бросившись с Давидашенского моста. Необходима помощь.

На место выехала оперативно-спасательная группа ЦКУ МЧС и инструктор психологической службы.

Спасатели предотвратили самоубийство гражданина М. (фамилия пока не выяснена) 1969 г/р., а психолог оказал ему необходимую помощь, сопроводив затем гражданина домой.