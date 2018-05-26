Спасатели предотвратили самоубийство
Спасатели предотвратили самоубийство гражданина. Как передает Арменпресс, МЧС сообщает, что 25 мая в 22:12часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что неизвестный гражданин пытается совершить суицид, бросившись с Давидашенского моста. Необходима помощь.
На место выехала оперативно-спасательная группа ЦКУ МЧС и инструктор психологической службы.
Спасатели предотвратили самоубийство гражданина М. (фамилия пока не выяснена) 1969 г/р., а психолог оказал ему необходимую помощь, сопроводив затем гражданина домой.
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