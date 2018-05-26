Габриел Саркисян — победитель блиц-турнира в Шардже

Член национальной сборной Армении по шахматам Габриел Саркисян — победитель международногоблиц-турнира в Шардже.

Как передает Арменпресс, в 23-м международном блиц-турнире в Шардже (ОАЭ) Саркисян был недосягаем. Из 9 возможных олимпийский чемпион набрал 8 очков.

В турнире участвовали 113 шахматистов.