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Габриел Саркисян — победитель блиц-турнира в Шардже


Член национальной  сборной  Армении по шахматам  Габриел Саркисян — победитель международногоблиц-турнира в Шардже.

Как  передает Арменпресс, в 23-м международном блиц-турнире в Шардже (ОАЭ) Саркисян был недосягаем. Из 9 возможных олимпийский чемпион набрал 8 очков.

В турнире  участвовали 113 шахматистов.

 

 




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