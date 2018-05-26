Глава офиса связи НАТО на Южном Кавказе посетила Армению

Глава офиса связи НАТО на Южном Кавказедоктор Розария Пульизи посетила Национальный исследовательский университет обороны МО РА.

Как сообщили Арменпресс в НИУО, гостью принял заместитель начальника НИУО по научной работе­­−начальник Института национальных стратегических исследований имени ДрастаматаКанаяна, кандидат исторических наук Бениамин Погосян.

На встрече присутствовали также ученые-аналитики НИУО. Б. Погосян представил гостье деятельность и структуру НИУО.

На встрече участники обменялись мнениями о последних внутриполитических процессах в Армении и приоритетах ее внешней политики. Доктор Пульизи высоко оценила роль НИУО, созданного по модели Национального университета обороны США, как платформы для оборонно-безопасностного диалога в академическом формате в целях проведения экспертных обсуждений с Вашингтоном, Москвой и Брюсселем.