Время в Ереване: 11:07:36,   26 Май

Армению посетят представители Совета управляющих ЕБРР


Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян принял руководителя представительства Европейского банка реконструкции и развития  в  Армении  Димитрия Гвинадзе.

Как  передает Арменпресс, об этом вице-премьер написал в Facebook.

Стороны  договорились, что в ближайшее время  Армению посетят представители Совета  управляющих ЕБРР.

«В дополнение  господин Гвинадзе заверил, что ЕБРР увеличит содействие  и участие в разных инвестиционных программах», - написал Мирзоян.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации