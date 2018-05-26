Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян принял руководителя представительства Европейского банка реконструкции и развития в Армении Димитрия Гвинадзе.

Как передает Арменпресс, об этом вице-премьер написал в Facebook.

Стороны договорились, что в ближайшее время Армению посетят представители Совета управляющих ЕБРР.

«В дополнение господин Гвинадзе заверил, что ЕБРР увеличит содействие и участие в разных инвестиционных программах», - написал Мирзоян.