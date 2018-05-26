Хорошая база для расширения рамок сотрудничества – Армен Саркисян встретился с президентом Финляндии

Президент Армении Армен Саркисян, находящийся в Тбилиси с рабочим визитом, 26 мая встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе президента РА.

Подчеркнув, что в прошлом году исполнилось 25 лет дипломатических отношений Армении и Финляндии, Армен Саркисян с удовлетворением отметил, что все это время армяно-финские отношения стабильно развивались. Президент отметил важность продолжения политического диалога на высшем уровне и пригласил своего финского коллегу посетить Армению с официальным визитом.

По словам Армена Саркисяна, будучи небольшими государствами, у Армении и Финляндии много общего, которые могут стать хорошей базой для расширения рамок сотрудничества.

Президент Ниинистё заявил, что в Финляндии внимательно следят за изменения в Армении и радыцивилизованному и мирному разрешению ситуации.

Стороны обсудили также перспективы сотрудничества РА-ЕС после подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также обменялись мыслями относительно региональных и мировых проблем.