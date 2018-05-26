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Хорошая база для расширения рамок сотрудничества – Армен Саркисян встретился с президентом Финляндии


Президент Армении Армен Саркисян, находящийся в Тбилиси с рабочим визитом, 26 мая встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  президента РА.

Подчеркнув, что в  прошлом году исполнилось 25 лет дипломатических отношений  Армении и Финляндии, Армен Саркисян с удовлетворением отметил, что все это время армяно-финские  отношения стабильно развивались. Президент отметил важность продолжения политического диалога на  высшем уровне и пригласил своего финского коллегу  посетить Армению с официальным визитом. 

По словам Армена Саркисяна, будучи небольшими государствами, у Армении и Финляндии много общего, которые  могут стать хорошей базой для  расширения  рамок  сотрудничества.

Президент Ниинистё заявил, что в Финляндии внимательно следят за изменения в Армении и  радыцивилизованному и мирному  разрешению ситуации.

Стороны обсудили также перспективы сотрудничества РА-ЕС после  подписания  Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также обменялись мыслями относительно региональных и мировых проблем.

 

 

 

 




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