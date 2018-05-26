Время в Ереване: 11:07:36,   26 Май

К берегам Мексики, Кубы и американского штата Флорида движется ураган «Альберто»


Субтропический ураган «Альберто» движется к северо-западным берегам Карибского мора.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter  Национального центра ураганов США.

Согласно данным центра, в выходные  ожидаются сильные  ливни на полуострове  Юкатан, на западе  Кубы, в американском штате Флорида.

Скорость передвижения  шторма – 64 км/час.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации