К берегам Мексики, Кубы и американского штата Флорида движется ураган «Альберто»

Субтропический ураган «Альберто» движется к северо-западным берегам Карибского мора.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter Национального центра ураганов США.

Согласно данным центра, в выходные ожидаются сильные ливни на полуострове Юкатан, на западе Кубы, в американском штате Флорида.

Скорость передвижения шторма – 64 км/час.