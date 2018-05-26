Европейские индексы - 25-05-18
МОСКВА, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.65% и составил 12938.01 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.11% и составил 5542.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.18% и составил 7730.28 пункта, а российский RTSI снизился на 0.32% и составил 1169.93 пункта.
- 11:19 Европейские индексы - 25-05-18
- 11:16 Американские индексы - 25-05-18
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- 11:12 Цены на драгоценные металлы снизились - 25-05-18
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