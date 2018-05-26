Премьер РА принял в правительственном особняке выпускников школ приграничных общин

Премьер РА принял в правительственном особняке более 100 выпускников школ приграничных общин. Глава правительства поздравил их с Последним звонком и пожелал успехов в дальнейшей жизни.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА.

«У нашей бархатной революции был и есть главный девиз «мы – хозяева нашей страны». Эта территория была обустроена для обслуживания высокопоставленных чиновников, и мы посчитали нужным, чтобы у вас - выпускников школ приграничных общин, была возможность отметить этот день здесь, в знак того, что мы служим вам. Наша высшая цель – сделать все, чтобы вы каждый день чувствовали, что живете во все более лучшей стране, все более лучшей родине», - сказал Пашинян.

Премьер посчитал образование важнейшим средством разрешения проблем нашей страны. «Прошу вас, никогда не недооценивайте образование. В новой Армении образование, взаимное уважение и последовательное повышение образовательного оружия – это приоритеты. Призываю вас каждый день обеспечивать более высокий интеллектуальный потенциал, чем вчера. Ни на день, ни на час, ни на минуту, ни на секунду нельзя переставать учиться», - сказал премьер.