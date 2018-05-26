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Премьер РА принял в правительственном особняке выпускников школ приграничных общин


Премьер РА  принял в  правительственном особняке более 100 выпускников школ приграничных общин. Глава правительства поздравил их с Последним звонком и пожелал успехов в дальнейшей жизни.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА.

«У нашей бархатной революции был и есть главный девиз «мы – хозяева нашей страны». Эта  территория  была обустроена  для  обслуживания  высокопоставленных чиновников, и мы  посчитали нужным, чтобы  у  вас - выпускников школ приграничных общин, была возможность отметить этот день здесь, в знак  того, что мы  служим вам. Наша высшая цель – сделать все, чтобы вы каждый день чувствовали, что живете  во все более  лучшей стране, все  более лучшей родине», - сказал Пашинян.

Премьер посчитал образование важнейшим средством разрешения проблем нашей страны. «Прошу вас, никогда не  недооценивайте  образование. В новой  Армении образование, взаимное  уважение и последовательное  повышение образовательного оружия – это приоритеты. Призываю вас каждый день обеспечивать более высокий интеллектуальный потенциал, чем вчера. Ни на день, ни на час, ни на минуту, ни на  секунду нельзя переставать учиться», - сказал премьер.




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