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Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьеру Грузии Георгию Квирикашвили


Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное  послание  премьеру Грузии Георгию Квирикашвили по случаю национального праздника Грузии – 100-летию восстановления государственной независимости страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА, Никол Пашинян пожелал премьеру  Грузии крепкого здоровья  и дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а народу  Грузии – мира  и благополучия. 

«Уверен, что дружественные отношения  между  нашими народами, как и высокий уровень нынешних двусторонних межгосударственных отношений между  Арменией  и Грузией и впредь будет служить во благо наших государств», - говорится в послании Никола Пашиняна.

 




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