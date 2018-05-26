Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьеру Грузии Георгию Квирикашвили по случаю национального праздника Грузии – 100-летию восстановления государственной независимости страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, Никол Пашинян пожелал премьеру Грузии крепкого здоровья и дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а народу Грузии – мира и благополучия.

«Уверен, что дружественные отношения между нашими народами, как и высокий уровень нынешних двусторонних межгосударственных отношений между Арменией и Грузией и впредь будет служить во благо наших государств», - говорится в послании Никола Пашиняна.