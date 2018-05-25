Манипулирование именем главы исполнительной власти Армении недопустимо: Национальный исследовательский университет обороны

24 мая сего года в интернете появилась распространенная пранкерами якобы от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна фальсифицированная запись его телефонной беседы с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает Арменпресс, Национальный исследовательский университет обороны признает в деле развития демократии важность права свободы слова и распространения информации с применением современных цифровых технологий.

Вместе с тем, Национальный исследовательский университет обороны считает абсолютно недопустимым использование имени главы исполнительной власти Армении в целях различных манипуляций.

“Подобные деяния наносят вред международному миру и безопасности”, - говорится в заявлении структуры.