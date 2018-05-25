Премьер-министр Армении принял директора офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял директора офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии Жана-Луи Атангана Амугу и специального советника генерального секретаря Эрве Ладсу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул важность проведения 17-го саммита Франкофонии в Ереване и отметил, что это не только свидетельствует о партнерстве с франкоязычными странами, но и о большом доверии к Армении.

Глава правительства подчеркнул, что власти Армении приложат все усилия для того, чтобы провести саммит на высоком уровне. Премьер-министр подчеркнул важность проведения экономического форума в рамках саммита и выразил надежду, что это будет способствовать экономической активности в Армении.

Никол Пашинян добавил, что в нашей стране есть хорошие традиции преподавания французского языка, и выразил уверенность, что проведение саммита Франкофонии придаст новый импульс преподаванию этого языка в Армении.

Жан-Луи Атангана Амугу передал поздравления Генерального секретаря Международной организации Франкофонии Николу Пашиняну по случаю его избрания на пост премьер-министра. Он подчеркнул, что события в Армении в апреле-мае были в центре внимания стран Франкофонии и отметил, что в результате Армения стала образцовым государством.

«Генеральный секретарь попросила передать, что она доверяет Вам и правительству Армении в вопросе хорошей организации саммита. Мы уверены, что мероприятие пройдет на высоком уровне», - сказал Жан-Луи Атангана Амугу.

В ходе встречи собеседники также обсудили ряд содержательных и организационных вопросов, связанных с саммитом.