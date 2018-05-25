Начальника отдела полиции административного района Эребуни города Еревана Рубен Нерсисян освобожден с должности
Начальника отдела полиции административного района Эребуни города Еревана Рубен Нерсисян освобожден с должности и отправлен в кадровый резерв. Вместо него назначен глава отдела города Масиса Вардан Варданян.
Об этом в беседе с Арменпресс сказал представитель пресс-службy полиции Эдгар Джаноян. По его словам, главой отдела города Масиса назначен Джаника Марутян.
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