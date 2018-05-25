Армения выполняет взятые перед Европой обязательства: спикер парламента содокладчику ПАСЕ

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян принял содокладчика Мониторинговой комиссии ПАСЕ по делам Армении Юлию Лёвочкину.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостью в Национальном Собрании, Ара Баблоян коснулся недавних политических событий, произошедших в Армении. Спикер парламента подчеркнул, что недавние события свидетельствуют о том, что наша страна верна демократическим ценностям.

«Для нас важно обеспечить стабильность и безопасность в стране», - сказал он.

По словам Ара Баблояна, за эти годы Армения шаг за шагом выполняла взятые перед Европой обязательства и решительно продолжает расширять и развивать сотрудничество.

Поблагодарив за прием, Юлия Лёвочкинa подчеркнула тот факт, что внутриполитическая проблема в Армении была решена путем взаимопонимания и мирных средств.

По просьбе гостя Ара Баблоян затронул вопросы проведения внеочередных парламентских выборов в Армении и защиты прав человека.

В этом контексте глава парламента представил проделанную ранее работу, добавив, что реформы будут непрерывными. Ара Баблоян заверил, что в первую очередь защита прав женщин и детей всегда была и будет находиться в центре внимания.

Спикер парламента сказал о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении: «Все вопросы должны быть решены за переговорным столом, на основе взаимного согласия политических сил. Для нас важны национальные интересы».

Ара Баблоян отметил, что программы правительства, которые будут направлены на развитие страны, будут поддерживаться парламентским большинством.