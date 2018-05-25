Азербайджанская оппозиция с завистью пишет о внутриполитической ситуации в Армении

Азербайджанское оппозиционное информационное агентство Turan затронуло образ жизни и поведения членов нового правительства Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, Turan пишет: «Они (министры) путешествуют на метро, едят гамбургеры на своих ногах, пользуются общественными услугами. Новые лидеры Армении живут как другие члены общества. Новые члены кабинета во главе с премьер-министром Николом Пашиняном показывают, что это люди из числа людей».

Turan, в частности, коснулся того факта, как министр образования и науки Армении Араик Арутюнян пользуется метро.

Азербайджанское общество, которое почти лишено воли и свободы выражения мнений при диктаторском режиме Алиева, также следует за активными событиями и демократическими событиями в Армении, делает активные посты и комментарии в социальных сетях, из которых становится ясно, как азербайджанцы завидуют армянам и ждут освобождения от режима Алиева.