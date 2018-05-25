Министр энергетики и природных ресурсов Армении назвал цену иранского газа

Министр энергетики и природных ресурсов Армении Артур Григорян назвал цену иранского газа на границе с Арменией. «Иранский газ на границе, по последним данным, предлагается по цене 165 долларов США, российский газ мы получаем за 150 долларов, плюс 27-28 миллионов долларов инвестиций российской компании «Газпром», что делает российский газ еще более дешевым, чем иранский», - как сообщает Арменпресс, сказал министр.

Он, однако, заметил, что переговоры о поставке более дешевого газа не прекращены. «Эти переговоры всегда будут продолжаться, мы постараемся найти другие источники дешевого газа», - сказал Артур Григорян.

В 2004 году Армения и Иран подписали соглашение об обмене электроэнергии и газа, согласно которому Иран получает 3 кВт/ч электроэнергии за 1 кубометр природного газа, поставляемого из Ирана. Согласно статистике, Армения ежегодно экспортирует в Иран около 1,2 млрд. кВт/ч электроэнергии.