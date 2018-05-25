Возможное признание Израилем Геноцида армян станет вкладом в предотвращение геноцидов: глава МИД Армении

Возможное признание Израилем Геноцида армян рассматривается с разных точек зрения, но в первую очередь это вклад в предотвращение геноцидов. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Мы следим за развитием вопроса. Это касается не только нас, но и всего человечества. Признание израильским парламентом станет большим стимулом для предотвращения геноцидов», - сказал министр иностранных дел.

По словам Мнацаканяна, международное признание геноцида является частью внешней политики Армении, и премьер-министр подтвердил этот важный подход.

На фоне увеличения напряженности в отношениях Израиля и Турции в изральском парламенте вновь поднят вопрос о признании Геноцида армян.

Израильский депутат Ицик Шмули из политического альянса «Сионистский лагерь» 16 мая внес на рассмотрение Кнессета законопроект о признании Геноцида армян 1915 года в Османской империи.