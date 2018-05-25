Россельхознадзор зафиксировал нарушения по томатам из Турции

Россельхознадзор фиксирует нарушения фитосанитарных норм турецкими поставщиками томатов после снятия ограничения по предприятиям, планирует провести переговоры с властями Турции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ведомство.

"На сегодняшний день томаты экспортируют в Россию 43 турецких предприятия, из них 29 начали поставки после 1 мая. В мае общий объем ввезенных из Турции в Россию томатов составил 6,4 тысячи тонн. При этом в продукции 11 компаний, из числа тех, которые не были ранее проинспектированы Россельхознадзором, выявлены нарушения норм и требований законодательства ЕАЭС и России", — говорится в сообщении.

"Россельхознадзор считает необходимым провести переговоры с министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции, в ходе которых турецкая сторона сможет сообщить, каким образом намерена стабилизировать ситуацию и обеспечить фитосанитарную безопасность поставляемой в Россию продукции. По результатам таких переговоров будет принято решение об увеличении или сокращении объема ввоза турецких томатов в Россию", — говорится в сообщении ведомства.