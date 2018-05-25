Производство электроэнергии ААЭС в этом году снизится

В этом году Армянская атомная электростанция будет производить меньше электроэнергии, чем в 2017 году. Как сообщает Арменпресс, причина заключается в долгосрочной остановке атомной электростанции из-за запланированных профилактических работ.

«Объемы производства уменьшаются, поскольку на этот раз мы приостанавливаем деятельность надолго. В прошлом году производство было приостановлено на 60 дней, работа реактора в этом году была приостановлена на 60 дней, а почти одну турбину – почти на 7 месяцев», - сказал генеральный директор ААЭС Мовсес Варданян.

По его словам, если в прошлом году было произведено 2,5 млрд кВт/ч электроэнергии, в этом году планируется 1,8 млрд кВт/ч.