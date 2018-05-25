В повестке ЕС на данный момент нет вопроса о либерализации визового режима с Арменией: посол Германии

Посол Германии в Армении Матиас Кислер ожидает от нового правительства сигналы, вокруг которых будет сформирована повестка дня дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Как сообщает Арменпресс, посол подчеркнул, что Армения и Германия сотрудничают в самых разных сферах.

«Мы не сосредоточены только на политической, экономической или культурной сферах. Я поздравляю новое правительство. Германия будет ждать программы армянской стороны, и только после этого мы можем определить все возможные направления, которые приведут нас к расширению отношений», - сказал Кислер.

Он отметил важность открытия Центра Гете в Армении: «В этом году центр представит широкий спектр масштабных работ и проектов».

Коснувшись либерализации визового режима, Кислер отметил, что этот вопрос еще не стоит на повестке дня, но армянская сторона может продолжить работу, направленную на содействие упрощению визового режима.