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Министр иностранных дел Франции 28 мая посетит Армению


Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 28 мая посетит Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в посольстве Германии в Ереване по случаю Дня Европе сообщил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

«В ходе визита будет обсуждена организация саммита Франкофонии в Ереване, а также новые пути сотрудничества с Арменией», - сказал посол.

Он отметил, что министр иностранных дел Франции проведет встречи с президентом Арменом Саркисяном, премьер-министром Николом Пашиняном и другими официальными лицами.




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