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Звезда "Игры престолов" снялась в образе бизнес-леди со стоковых фото


Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис в "Игре Престолов", снялась в фотосессии журнала Vanity Fair в образе бизнес-леди со стоковых фото, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В посвященном фотосессии ролике актриса, сохраняя серьезное лицо, утверждает, что стоковые фото — "самое важное", что произошло в ее жизни, и что участием в съемках она установила для себя "новую планку".

"Вероятно, больше всего я известна по "Игре престолов, а еще есть, вы знаете, этот фильм про Хана Соло, который только вышел. Но я уверена, что стоковые фото — это именно то, благодаря чему меня не забудут никогда", — утверждает она.

Среди образов, воплощенных Кларк, — бизнес-леди Барбара и генеральный директор Салли, которая "любит графики и диаграммы".




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