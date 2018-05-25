Председатель Уголовной палаты Кассационного суда Армении опроверг слухи об освобождении Самвела Бабаяна

Председатель Уголовной палаты Кассационного суда Армении Сержик Аветисян опроверг слухи об освобождении бывшего министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Самвела Бабаяна. В беседе с Арменпресс он отметил, что Уголовная палата всего лишь начала производство по факту жалобы по делу Самвела Бабаяна.

«Это решение также получил защитник Бабаяна Аветис Калашян. В решении нет и не может быть речи об изменении меры пресечения, потому что мы обратимся к этому вопросу после принятия окончательного решения по жалобе. Это было решение о начале делопроизводства», - сказал Аветисян.

По его словам, по делу было получено три жалобы. «Когда мы проведем заседание, коснемся и меры пресечения», - сказал Аветисян.

Два депутата от фракции «Выход» Овик Агазарян и Сасун Микаелян подали ходатайство об изменении меры пресечения Самвела Бабаяна.

Самвел Бабаян был признан виновным по части 2 статьи 38-235 (соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозки или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и части 1статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении и был приговорен к 6 годам лишения свободы.